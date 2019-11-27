تسجيل اصابات بين صفوف المتظاهرين قرب القنصلية الايرانية في النجف

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتسجيل مجموعة من الاصابات بين صفوف المتظاهرين قرب القنصلية الايرانية في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عددا من المتظاهرين اصيبوا، مساء اليوم، بحروق واختناقات بالقرب من القنصيلة الايرانية في النجف اثناء محاصرتهم لها".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "انتشارا كثيفا لقوات مكافحة الشغب بالقرب من مبنى القنصلية الايرانية بالنجف".