البنتاغون يعلن تمسكه بأمن وسيادة العراق

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أصدرته أن رود التقى في بغداد أيضا وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حيث أكد أهمية التعاون بين الدولتين في دحر التهديد المشترك المتمثل بتنظيم "داعش"، مشيدا بالعمليات المتواصلة لقوات الأمن العراقية في سبيل تفكيك شبكات "داعش" ومنع عودته.كما زار نائب وزير الدفاع أيضا أربيل حيث اجتمع برئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ليجدد لهما دعم البنتاغون لقوات البيشمركة الكردية والتعاون الوثيق بيهما في تحقيق الهدف طويل الأمد للقضاء على "داعش".

من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي زار أيضا العراق أمس الثلاثاء، على خلفية المظاهرات الشعبية المتواصلة في البلاد للأسبوع الخامس على التواصل، لكن دون إصدار البنتاغون أو الجيش الأمريكي أو سفارة واشنطن في بغداد أي بيان رسمي بخصوص هذه الزيارة.

