البنتاغون يعلن تمسكه بأمن وسيادة العراق

أعلن البنتاغون أن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود، أكد لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تمسك الولايات المتحدة بأمن وسيادة بلاده ودعمها لشعبه.
كما زار نائب وزير الدفاع أيضا أربيل حيث اجتمع برئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ليجدد لهما دعم البنتاغون لقوات البيشمركة الكردية والتعاون الوثيق بيهما في تحقيق الهدف طويل الأمد للقضاء على "داعش".
من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي زار أيضا العراق أمس الثلاثاء، على خلفية المظاهرات الشعبية المتواصلة في البلاد للأسبوع الخامس على التواصل، لكن دون إصدار البنتاغون أو الجيش الأمريكي أو سفارة واشنطن في بغداد أي بيان رسمي بخصوص هذه الزيارة.
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