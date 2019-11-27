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البنتاغون يعلن تمسكه بأمن وسيادة العراق

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أعلن البنتاغون أن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود، أكد لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تمسك الولايات المتحدة بأمن وسيادة بلاده ودعمها لشعبه.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أصدرته أن رود التقى في بغداد أيضا وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حيث أكد أهمية التعاون بين الدولتين في دحر التهديد المشترك المتمثل بتنظيم "داعش"، مشيدا بالعمليات المتواصلة لقوات الأمن العراقية في سبيل تفكيك شبكات "داعش" ومنع عودته.

كما زار نائب وزير الدفاع أيضا أربيل حيث اجتمع برئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس حكومته مسرور بارزاني، ليجدد لهما دعم البنتاغون لقوات البيشمركة الكردية والتعاون الوثيق بيهما في تحقيق الهدف طويل الأمد للقضاء على "داعش".

من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي زار أيضا العراق أمس الثلاثاء، على خلفية المظاهرات الشعبية المتواصلة في البلاد للأسبوع الخامس على التواصل، لكن دون إصدار البنتاغون أو الجيش الأمريكي أو سفارة واشنطن في بغداد أي بيان رسمي بخصوص هذه الزيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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