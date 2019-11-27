اصابة جنديين بانفجار عبوة غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة جنديين بانفجار عبوة غربي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء ابو غريب". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التفجير "اسفر عن اصابة جنديين اثنين بجروح مختلفة".

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