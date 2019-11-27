أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا الخميس في المحافظة. وقال الشعلان في بيان مقتضب نقله مكتبه الاعلامي، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس ٢٠١٩/١١/٢٨".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الديوانية يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.