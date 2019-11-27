بالفيديو: قانون الانتخابات التشريعية في مخاض عسير... وتحالف سائرون يضغط

لا يزال قانون انتخابات مجلس النواب في مخاض عسير بين الكتل السياسية، حيث ما زال تحالف سائرون يضغط باتجاه الترشيح الفردي والدوائر المتعددة لإعطاء مساحة اكبر للمستقلين والنخب المثقفة للدخول في المنافسة على مقاعد المجلس، على حد قوله.
ولان مقترح القانون يحرم رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء ووكلاءهم من الترشح للانتخابات المقبلة، ازدادت حدة الخلافات، وفق نواب شككوا بقدرة المجلس على تشريع هذا القانون في المدة الزمنية المحددة.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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