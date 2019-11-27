بالفيديو: قانون الانتخابات التشريعية في مخاض عسير... وتحالف سائرون يضغط

ويواجه القانون سيلا من الاعتراضات من قبل كتل ترفض القانون بمجمله، محملين الحكومة مسؤولية عدم دراسة فقرات التعديل والقانون بشكل معمق قبل ارساله للمجلس.

ولان مقترح القانون يحرم رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء ووكلاءهم من الترشح للانتخابات المقبلة، ازدادت حدة الخلافات، وفق نواب شككوا بقدرة المجلس على تشريع هذا القانون في المدة الزمنية المحددة.



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