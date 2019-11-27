نائب يدعو كردستان إلى 'حسن النوايا' مع بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الأربعاء، حكومة كردستان للتعامل وفق مبدأ "حسن النوايا" مع بغداد، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع الإقليم على أنه "جزء منفصل عن العراق".
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "تطبيق القوانين النافذة والدستورية هو أمر واجب تنفيذه من حكومتي بغداد وأربيل، وأن لا يتم التعامل مع الإقليم على أنه جزء منفصل عن العراق".
وأشار إلى أن "ما نطالب وندعو له بشأن التسويات حول صادرات نفط الإقليم هي تسويات موجودة بجميع المحافظات وليست قضية شخصية أو طائفية مع الإقليم فقط، بل تطبيق القانون على جميع المحافظات".
واضاف، أنه بدون "توفر حسن النوايا في الإقليم والمركز بين الأحزاب والقوى المتواجدة بالساحة السياسية فمن غير الممكن استقرار الوضع"، متابعاً أن "الإقليم مطالب بالتعامل وفق مبدأ حسن النوايا على اعتبار أنها مبدأ أساسي في سبيل أن تكون المصلحة العليا هي الأساس، أما عكس ذلك فحتى الاستحقاقات الموجودة لن يستطيعوا كسبها بالطريقة المرضية لهم".
وأشار إلى أن "ما نطالب وندعو له بشأن التسويات حول صادرات نفط الإقليم هي تسويات موجودة بجميع المحافظات وليست قضية شخصية أو طائفية مع الإقليم فقط، بل تطبيق القانون على جميع المحافظات".
واضاف، أنه بدون "توفر حسن النوايا في الإقليم والمركز بين الأحزاب والقوى المتواجدة بالساحة السياسية فمن غير الممكن استقرار الوضع"، متابعاً أن "الإقليم مطالب بالتعامل وفق مبدأ حسن النوايا على اعتبار أنها مبدأ أساسي في سبيل أن تكون المصلحة العليا هي الأساس، أما عكس ذلك فحتى الاستحقاقات الموجودة لن يستطيعوا كسبها بالطريقة المرضية لهم".
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