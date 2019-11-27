النزاهة توضح تفاصيل أوامر استقدام جديدة لأعضاء بمجلس محافظة ميسان

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن صدور أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ عدد آخر من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليِّين؛ مبينة ان ذلك جاء على خلفية قضية التصرُّف بأموال التبرعات المالية بصورة مخالفة للقانون.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس محافظة ميسان الحالي"، موضحة أن "المتهمين هم أعضاء في لجنة تعظيم الواردات قاموا بتسلم أموال التبرُّعات والتصرُّف بها بشكل مخالف للقانون ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية".

Advertisements

وأضافت الدائرة ان "أوامر الاستقدام صدرت استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، في القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء"، لافتة إلى أن "عدد أعضاء مجلس المحافظة الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام في هذه القضية بلغ (6) أعضاء".

مما تجدر الإشارة إليه أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة في القضية ذاتها.