انفجار عبوة في الوزيرية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عبوة صوتية انفجرت في منطقة الوزيرية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت صباح اليوم قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الوزيرية شمالي بغداد، دون وقوع اية اصابات تذكر".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.