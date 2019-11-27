بالصور.. حريق الكرادة الكبير

تواصل فرق الدفاع المدني اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في معمل قرب الجامعة التكنولوجية في منطقة الكرادة وسط بغداد. وبحسب ما اكده مصدر امني، ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية اصابات بشرية". Advertisements

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