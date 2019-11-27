حريق كبير في الكرادة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل معمل اللباد قرب الجامعة التكنولوجيا في منطقة الكرادة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "ست فرق اطفاء توجهت الى موقع الحادث لاخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.