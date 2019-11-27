قروض من الرافدين لبناء وتسويق مجمعات سكنية في المحافظات

اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن منح قروض لبناء وانشاء عدد من المشاريع الاستثمارية السكنية في المحافظات.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض".
واضاف ان "المجمعات السكنية التي تم تمويلها وتسويقها لغرض بناء مساكن للمواطنين هي (مجمع ديوان السكني في الموصل - مجمع لؤلؤة ساوة في المثنى - مجمع الكوثر السكني في بابل - مجمع الون السكني في جلولاء - مجمع باب الناصرية السكني في الناصرية - مجمع مدينة السلام في النجف الاشرف - مجمع ارض بابل السكني في بابل - مجمع جبل عامل السكني في الديوانية - مجمع الأمل السكني في البصرة - مجمع اسكان الدوحة في المثنى - مجمع الزقورة السكني في الناصرية - مجمع العزيز السكني في الناصرية - مجمع النزاهة السكني في الناصرية - مجمع بيسان السكني في الناصرية".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.
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