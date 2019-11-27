هزة ارضية تضرب خانقين

سجلت المراصد الزلزالية، الاربعاء، وقوع هزة ارضية في اطراف قضاء خانقين. وبحسب المراصد فأن "قوة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر"، مشيرة الى انها "ضربت منطقة قصر شيرين باطراف خانقين فجر اليوم". واضافت انه "لم يتم تسجيل اية شعور بها".



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