بالصور.. مستشفى الشهيد الصدر يسجل اربع اصابات بعيارات نارية عقب فوز المنتخب

اعلنت مستشفى الشهيد الصدر، الاربعاء، عن تسجيل اربع اصابات بعيارات نارية عقب فوز المنتخب، مبينة ان الكوادر الطبية والصحية في شعبة الطوارئ اجرت اللازم للمصابين.

وقال مدير المستشفى مصطفى حاتم الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شعبة الطوارئ في المستشفى استقبلت اربعة اشخاص مصابين بعيارات نارية عقب فوز المنتخب الوطني امس"، مبينة ان "حالتهم الصحية حرجة جراء الرمي العشوائي".

واضاف الموسوي ان "الكوادر الطبية والصحية في شعبة الطوارئ اجرت اللازم للمصابين وتم تحويل مواطن مصاب بطلق ناري في القدم مباشرة الى صالة العمليات لاستخراج الرصاصة"، لافتا الى انه "تم تحويل المصابين الباقين للمستشفيات التخصصية حيث شخصت اصابتهم في منطقة الرأس والعمود الفقري".

يذكر ان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي طالب امس الثلاثاء، المواطنين بعدم اطلاق العيارات النارية عشوائية عقب فوز المنتخب الوطني على نظيره القطري في افتتاحية بطولة خليجي 24 المقامة بالدوحة.

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