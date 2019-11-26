بالوثيقة.. قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه البرلمان اليوم

تنشر الخليج 365، نص قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه البرلمان اليوم ​ وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.

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