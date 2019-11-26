بغداد ترتكب "مجرزة" إعلامية بحق قنوات وإذاعات محلية وخارجية









اسماء السيد - أسامة مهدي: فيما وصفت بأنها مجزة إعلامية استهدف قنوات فضائية واذاعات محلية وخارجية عاملة في العراق فقد قررت السلطات العراقية اليوم ايقاف 9 قنوات تلفزيونية محلية ودولية عن العمل وانذار 5 قنوات أخرى بسبب تغطيتها للتظاهرات الشعبية في البلاد فيما أعتبر مرصد صحافي هذه القرارات بدائية ومبهة وفضفاضة.

ففي وثيقة صادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات العراقية الرسمية مؤرخة في 21 من الشهر الحالي فقد تضمنت عدة قرارات للهيئة لاغلاق العديد من القنوات الفضائية والاذاعات المحلية ومكاتب الاخرى الاجنبية العاملة في العراق واطلعت عليها ""الخليج 365"" قالت انها تنفيذ لخطاب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي موجه اليها بتاريخ 12 من الشهر الحالي فانها قررت اغلاق القنوات التالية لمدة 3 أشهر وفي حال عدم التزامها بلائحة قواعد البث سيتم اتخاذ اجراءات قانونية اكثر ردعا في حال استمرارها بذلك في إشارة الى امكانية غلقها نهائيا واقامة دعاوى قضئاية ضدها بسبب ارتكابها مخالفات وتحريض في اشارة الى متابعتها لاحداث التظاهرات الشعبية التي تشهدها بغداد ومحافظات جنوبية منذ 24 يوما للمطالبة باسقاط النظام والا حتجاج على الهيمنة الايرانية للبلاد.

وأشارت الهيئة الى انها زودت الحكومة بقائمة تتضمن قنوات وصفتها بالمحرضة" تبث من خارج البلاد لمفاتحة الدول التي تستضيفها والقمر الصناعي نايل سات بمخالفاتها.

وأضافت أنها قررت غلق مكاتب قنوات العربية الحدثالسعودية وأن آر تي ودجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد لمدة 3 أشهر وانذرتها بأتخاذ إجراءات قانونية أكثر ردعاً في حال عدم الالتزام بقواعد البث الإعلامي.

وأضافت الهيئة انها قررت كذلك تزويد مكتب رئيس الوزراء بقائمة بالقنوات المحرضة المذكورة أعلاه والتي تبث من خارج العراق ليتم مفاتحة الدول التي تقوم بالعمل على أراضيها وأيضا مخاطبة إدارة القمر الصناعي النايل سات بتلك المخالفات.. اضافة الى تزويد خلية الأزمة في مكتب رئيس الوزراء بقائمة القنوات الفضائية المرخصة والاذاعات والمكاتب الإعلامية ليتسنى للأجهزة الأمنية متابعة ورصد وغلق غير المرخصة منها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق قرارات مجلس امناء الهيئة.

وأوضحت هيئة الاعلام والاتصالات ايضا انها قررت مفاتحة المكاتب الإعلامية وشركات تزويد خدمات البث والارسال بعدم التعامل مع القنوات الست الواردة اسماؤها أعلاه. ووجهت الهيئة انذاراً إلى قنوات السومرية وآسيا وسكاي نيوز عربية وقناة أورلتصحيح ما قالت انه خطابها الاعلامي بما ينسجم مع لائحة وقواعد البث الإعلامي.

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وإضافة إلى ذلك فقد قررت الهيئة تجديد غلق قناة الحرة لمدة 3 أشهروغلق المحطات الاذاعية راديو الناس وسوا وإذاعة اليوم ونوا.

مرصد صحافي: قرارات بدائية ومبهمة وتكميم للافواه

ومن جهته قال مرصد الحريات الصحافية في العراق في بيان تابعته ""الخليج 365"" إنه اطلع على وثيقة مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى مكتببي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية توصي القوات الأمنية بمنع 14 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان.

وأشار المرصد إلى أن القرار مصوت عليه من قبل أعضاء مجلس أمناء الهيئة وتضمنته اوثيقة محصور تداولها بين مكتب الإدارة التنفيذية لهيئة الإعلام والاتصالات ومكتبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وانتقد مرصد الحريات الصحفية في العراق قرارات هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مؤكدا أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها. ومن جانبه قال رئيس مرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي في تصريح اليوم أن "الحكومة بدأت تنتهج سلوكا ديكتاتوريا في التعامل مع وسائل الإعلام وما تفعله من تضييق لا يمكن إلا أن نسميه تكميما للأفواه ووقوفا ضد حرية الرأي والتعبير عنه".

وكانت قنوات فضائية عدة في بغداد تعرضت لهجمات ومحاولات اعتداء وسرقة لمحتويات مقراتها خلال الفترة الماضية من قبل جهات مجهولة يعتقد انها تابعة للأجهزة الأمنية فيما تشهد البلاد احتجاجات شعبية واسعة ضد السلطات منذ اول من الشهر الماضي حيث لجأت الحكومة الى تقييد خدمة الانترنت وقطعها بشكل كامل لأيام عدة.