مصدر برلماني يكشف ابرز فقرات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بينها انهاء عملها

كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن أبرز فقرات قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه البرلمان، مبينا أن القانون تضمن انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المواد التي تضمنها قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، هي انهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها الحالية".
وأضاف، "كما يقوم اعضاء مجلس النواب كلاً قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب"، لافتا الى أن "هذا القانون يعد نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب".
وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.
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