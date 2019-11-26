البرلمان يُصوت على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. وقال مصدر نيابي، في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨". وكان مجلس النواب، قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 205 نواب.

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