رفع جلسة البرلمان ربع ساعة للمداولة

رفع مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته التي عقدت اليوم ربع ساعة للمداولة.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب، رفع جلسته المنعقدة اليوم، ربع ساعة من أجل المداولة".

وكان مجلس النواب، قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 205 نواب.