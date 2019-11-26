بالفيديو: ظاهرة التسول تنتشر عند الأطفال... فمن يتحمل المسؤولية؟

سكان محليون شَكَو انتشار ظاهرة تسول الاطفال بالموصل بشكل مفاجئ وبأعداد كبيرة، منتقدين الدور الحكومي في تحمل مسؤولياتها تجاه براءة هؤلاء الصبية وضياعِ مستقبلهم.

خيرات هذه المدينة لم يستفد منها أهلها بشيء، فالجوع والتشرد يسودان المدينة بشكل كبير... آثار الحرب على الناس تبدو واضحة المعالم .



وتبقى الموصل محط جدل واسع تجاه ملفات شائكة وعالقة يصعب على الحكومة العراقية حلها من دون تدخل أممي لانقاذ ما يمكن انقاذه، ومن بينها ارتفاع نسبة البطالة والفقر.

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