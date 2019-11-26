تصاعد تشرد الاطفال في الموصل بشكل ملحوظ عقب استعادة الموصل من تنظيم داعش. عشرات الاطفال يجوبون شوارع المدينة منذ ساعات الصباح الاولى حتى ساعات متأخرة من الليل بغية البحث عن مصدر رزق بطرق مختلفة، لتأمين متطلبات الحياة اليومية لعوائلهم رغم صغر سنهم.
سكان محليون شَكَو انتشار ظاهرة تسول الاطفال بالموصل بشكل مفاجئ وبأعداد كبيرة، منتقدين الدور الحكومي في تحمل مسؤولياتها تجاه براءة هؤلاء الصبية وضياعِ مستقبلهم.
خيرات هذه المدينة لم يستفد منها أهلها بشيء، فالجوع والتشرد يسودان المدينة بشكل كبير... آثار الحرب على الناس تبدو واضحة المعالم .
وتبقى الموصل محط جدل واسع تجاه ملفات شائكة وعالقة يصعب على الحكومة العراقية حلها من دون تدخل أممي لانقاذ ما يمكن انقاذه، ومن بينها ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
خيرات هذه المدينة لم يستفد منها أهلها بشيء، فالجوع والتشرد يسودان المدينة بشكل كبير... آثار الحرب على الناس تبدو واضحة المعالم .
وتبقى الموصل محط جدل واسع تجاه ملفات شائكة وعالقة يصعب على الحكومة العراقية حلها من دون تدخل أممي لانقاذ ما يمكن انقاذه، ومن بينها ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ظاهرة التسول تنتشر عند الأطفال... فمن يتحمل المسؤولية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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