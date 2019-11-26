رئيس مجلس القضاء يبحث مع عزت الشابندر اشكالية تأخر ‏عودته من دبي

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع السياسي العراقي عزت الشابندر اشكالية تأخر ‏عودته من دبي.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم في مكتبة ‏السياسي المستقل عزت الشابندر"، مبينا انه "تم بحث اشكالية احتجازه في ‏الامارات".

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واضاف ان "الجانبين بحثا ‏اشكالية تأخير سفره وعودته الى بغداد في مطار دبي من الناحية القانونية ‏والاثار المترتبة على ذلك قانونا".

ونفى السياسي العراقي عزت الشابندر، في 21 تشرين الثاني الحالي، الانباء التي تحدثت عن احتجازه في دبي بالامارات.