المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده ولابد اخراجه من أزمته

وقال مكتب المالكي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى العراق ستيفن هيكي، وأكد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".وأشار المالكي، وفق البيان، إلى أن "المنطقة تشهد ظروفاً استثنائية صعبة وتعاني من حالة عدم الاستقرار بعد أن تحولت إلى ساحة للصراعات ومسرحا لتصفية الحسابات"، مؤكدا أن "العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده".

وأعرب عن دعمه "لكل السبل والحلول الديمقراطية التي من شأنها تخرج البلاد من الأزمة الراهنة"، داعياً الجميع إلى "الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم الوطنية ودعم المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين بعيداً عن التلكؤ والمماطلة".



بدوره، أعرب السفير هيكي، بحسب بيان مكتب المالكي، عن "دعم حكومة بلاده للعراق وشعبه وفي المجالات كافة بما يحقق استقراره الداخلي والإقليمي".