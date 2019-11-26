الحكمة يصدر بيانا بشأن النائب محمود ملا طلال

أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع الاجراءات القانونية بحق النائب محمود ملا طلال، للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام يوم الأحد ومعرفة أصل القضية وملابساتها.

وقال التيار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حرصاً منا على توخي الدقة والصدقية في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا، نؤكد متابعتنا الجدية للحيثيات والإجراءات القانونية بخصوص النائب محمود ملاطلال بحرص كامل للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام يوم الأحد من أجل الوقوف على أصل القضية وتفكيك ملابساتها وفرز الآراء المختلفة بصددها".

وأكد، وقوفه الكامل "الى جانب القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق بعيداً عن المكائد والتلفيقات، ومحاسبة المقصر والمذنب أياً كان موقعه وعنوانه".

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وكان مصدر سياسي قد أفاد أول أمس الأحد، بأن قوة من النزاهة اعتقلت النائب محمود ملا طلال متلبسا باخذ رشوة من احد الوزراء.