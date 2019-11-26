السفارة الاميركية تصدر بيانا بشأن زيارة نائب وزير الدفاع الى بغداد واربيل

اصدرت السفارة الاميركية، الثلاثاء، بيانا بشأن زيارة نائب وزير الدفاع الامريكي الى بغداد واربيل، فيما شجب قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير.
وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نائب وزير الدفاع للسياسة جون رود زار بغداد وأربيل يومي الــ 24 و 25 تشرين الثاني لبحث التعاون الأمني الأمريكي في المنطقة ودور الولايات المتحدة في التحالف الدولي لهزيمة داعش".
واضافت انه "التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري في بغداد، كما التقى في أربيل برئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد الطالباني".
وتابعت ان "نائب وزير الدفاع سلط الضوء على الجهود المستمرة والرامية الى تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الدفاع بين الولايات المتحدة والعراق وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق فضلا عن التعاون الثنائي المستمر دعمًا لعراقٍ موحدٍ وديمقراطي مزدهر، لافتة الى انه "شجب عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والتهديدات التي تطال حرية التعبير ودوامة العنف الدائر".
واكدت السفارة ان "نائب وزير الدفاع شدد على دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي الذي يكافح حتى ينعم بلده برفاهٍ لايشوبه فسادٌ وتدخلٌ أجنبي خبيث".
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