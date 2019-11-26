قطع اغلب الطرق في الحلة 'صور'

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افاد مصدر محلي في بابل، الثلاثاء، بأنه تم قطع اغلب الطرق في الحلة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من المتظاهرين اقدموا صباح اليوم على قطع اغلب الطرق في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".
واضاف المصدر ان "ذلك جاء بعدما شهدت المدينة ليلة عنيفة استخدمت فيها كميات كثيفة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحات الإعتصام".
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