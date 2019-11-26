ذي قار تعطل الدوام الرسمي اليوم

اعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم.
وقال المحافظ عادل الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم لجميع الدوائر باستثناء الصحة والقوات الامنية".
واضاف ان "ذلك جاء على خلفية الاحداث التي شهدتها المحافظة امس وغلق بعض الطرق والجسور من قبل المتظاهرين".
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