الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا بالإبادة لـ 4 دول بينها دولة عربية

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، تهديدا مباشرا لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ"الإبادة"، في حالة تجاوزها "الخطوط الحمراء" في التعامل مع بلاده، سبحب وصفه.
وتابع: "نقول لكم لا تتجاوزوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم".
وتفجرت احتجاجات واسعة شملت كافة أرجاء البلاد الأسبوع قبل الماضي، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة، والذي أدى لرفع كبير في أسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها إيران.
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