حُبِست 8 أيام في الحمام ثم كانت المفاجأة!

وحسب تقارير صحفية محلية، فإن السيدة، وهي في السبعينات من عمرها، فشلت في رفع قدمها للخروج من حوض الاستحمام (البانيو) في مدينة لاوبراو بمنطقة ليسترشاير وسط إنجلترا.

السيدة التي تعيش وحدها بقيت لأكثر من أسبوع محبوسة داخل الحمام، حتى شكت في أمرها شابة تعمل لصالح منظمة خيرية لتوصيل الطعام يوميا إلى كبار السن والمحتاجين، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.



وعندما عجزت الشابة داون جاكسون عن الوصول إلى السيدة عبر الهاتف، أبلغت مؤسستها الشرطة بالأمر، حيث توجهت قوة إلى موقع المنزل واقتحمته لتفاجأ بالسيدة مستسلمة في حوض الاستحمام.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "الضباط أخرجوها واتصلوا بالإسعاف لتقديم الرعاية اللازمة لها. كانت جائعة للغاية لكنها للمفاجأة كانت بحال جيد".

وأوضحت سوزي ليسون، وهي مالكة منظمة توصيل الطعام التي كانت وراء إنقاذ السيدة، إن العاملين لديها فشلوا في الاتصال هاتفيا بالسيدة المسنة، مما أصابهم بالقلق على حالها.



وتابعت: "في نهاية المطاف طلبت داون من أحد السائقين الذهاب إلى السيدة لتقصي الأمر، فوجد كومة من الرسائل على الباب ولذلك قرر الاتصال بالشرطة التي حضرت وفتحت الباب بالقوة وعثرت عليها".