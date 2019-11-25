تغيير اسم قرية عربية منافٍ للآداب

وأضاف شاروبيم، أن حوالي 175 مواطنا وقعوا على طلب لتغيير اسم القرية لتصبح "بلقاس أول"، مؤكدا أنهم تقدموا بالطلب وتمت دراسته والموافقة عليه.

وأوضح أن تغيير اسم القرية يستدعي تغيير اسمي قسم الشرطة، والمدرسة، والبطاقات الشخصية، وشهادات الميلاد، لافتا إلى أن "الإجراء طبيعي وتم بناء على رغبة الأهالي".



وكانت هيئة النيابة الإدارية في بلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية، قد طالبت في مذكرة رسمية موجهة لسكرتير عام المحافظة بتغيير بعض أسماء القرى في نطاق مركز بلقاس، والتي تحمل أسماء معناها غريب وغير أخلاقي ومنافية للآداب العامة.