أتعاني من برودة الأطراف في الشتاء؟ إليك الحل!

وقال ياسر عبد الله، الطبيب المتخصص في المخ والأعصاب والأوعية الدموية إن سبب برودة الأطراف، أمر طبيعي في الشتاء، لأنه مرتبط بضعف تدفق الدم إلى الأطراف، لأن الدم هو ما يجعل الشخص يشعر بالدفء.

وتابع: "لو لم يكن هناك انتشار للدم في الأوعية والشرايين الخاصة بالأطراف بصورة كافية، سيشعر الشخص بالبرودة".

لكن حذر عبد الله من أنه إذا تحولت الأطراف إلى "اللون الأزرق"، فهذا مؤشر خطر، لأنه يعني أن الشرايين باتت ضيقة بصورة كبيرة جدا، وينبغي أن يتم فحصه لتوسعة تلك الشرايين، بصورة عاجلة، حتى لا تكون جلطات يمكن أن تنتقل إلى القلب.

أما عن سبب عدم انتشار الدم بصورة كافية في الشتاء، فقال الطبيب المصري إنه قد يكون بسبب إصابة الشخص بمرض فقر الدم، أو ربما الضغط والتوتر، وأي شخص يعاني من اضطرابات في الدورة الدموية.

