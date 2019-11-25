أتعاني من برودة الأطراف في الشتاء؟ إليك الحل!

يعاني الكثير من الناس من مشكلة الشعور ببرودة أطراف الأيدي والأقدام خاصة في فصل الشتاء، ولا يدرك بعضهم كيفية علاج ذلك الأمر.
وقال ياسر عبد الله، الطبيب المتخصص في المخ والأعصاب والأوعية الدموية إن سبب برودة الأطراف، أمر طبيعي في الشتاء، لأنه مرتبط بضعف تدفق الدم إلى الأطراف، لأن الدم هو ما يجعل الشخص يشعر بالدفء.
لكن حذر عبد الله من أنه إذا تحولت الأطراف إلى "اللون الأزرق"، فهذا مؤشر خطر، لأنه يعني أن الشرايين باتت ضيقة بصورة كبيرة جدا، وينبغي أن يتم فحصه لتوسعة تلك الشرايين، بصورة عاجلة، حتى لا تكون جلطات يمكن أن تنتقل إلى القلب.
أما عن سبب عدم انتشار الدم بصورة كافية في الشتاء، فقال الطبيب المصري إنه قد يكون بسبب إصابة الشخص بمرض فقر الدم، أو ربما الضغط والتوتر، وأي شخص يعاني من اضطرابات في الدورة الدموية.
ونصح التقرير بممارسة الرياضة لأنها وسيلة فعالة، لكي ينتقل الدم إلى الشرايين والأوردة ويحسن من الدورة الدموية.
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