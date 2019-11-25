بالفيديو: شركة متورطة بالفساد تتولى عقود واستثمارات في العراق

2019-11-25 | 13:52 649 مشاهدة متهمة بالاختلاس، ومحظورة في الولايات المتحدة، شركة اجيلتي الكويتية تواصل عملها في العراق، وتأكيدات على ارتباطها بإسرائيل. فرغم حظرها من واشنطن، شركة أجيليتي التي تعمل في قطاع النقل، والمتورطة بالفساد تتولى عقود واستثمارات في العراق. فما هي التهم الموجهة للشركة؟ شاهدوا هذا الفيديو للتعرف الى معلومات قد تجهلونها عن هذه الشركة.

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