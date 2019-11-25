مصدر في ذي قار: لا صحة لزيارة عبد المهدي الى المحافظة

كشف مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاثنين، انه لا صحة لزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي تحدثت عن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفقة امين واعضاء مجلس الوزراء وقادة عسكريين الى المحافظة، عارية عن الصحة".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبرا تضمن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زار مدينة الناصرية اليوم الاثنين، برفقة امين واعضاء مجلس الوزراء وقادة عسكريين.
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