رئيس تحالف الفتح هادي العامري يصل الى البرلمان

وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، الى البرلمان لحضور جلسة اليوم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العامري وصل الى البرلمان لحضور الجلسة البرلمانية المقرر عقدها اليوم الاثنين، والمشاركة في مناقشة القوانين المهمة.
واعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، في وقت سابق الاثنين، جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها اليوم، اذ يتضمن مناقشة قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات، والتصويت على مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ومقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فضلا عن قراءة مقترح تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون ايجار الاراضي الزراعية.
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