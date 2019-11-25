شغاتي ينفي الاخبار الواردة على موقع ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب

نفى رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني، ليلة الاحد، الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة الجهاز، مؤكدا في ذات الوقت أن مكافحة الارهاب حامي للشعب والنظام السياسي والديمقراطي والدولة العراقية.
وقال شغاتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "ينفي الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب في الفيسبوك".
وأكد شغاتي أن "جهاز مكافحة الارهاب كان ومازال هو سور الوطن وحامي للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".
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