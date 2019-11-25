اخبار العالم / اخبار العراق

شغاتي ينفي الاخبار الواردة على موقع ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني، ليلة الاحد، الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة الجهاز، مؤكدا في ذات الوقت أن مكافحة الارهاب حامي للشعب والنظام السياسي والديمقراطي والدولة العراقية.

 

وقال شغاتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "ينفي الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب في الفيسبوك".

 

 

Advertisements

وأكد شغاتي أن "جهاز مكافحة الارهاب كان ومازال هو سور الوطن وحامي للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شغاتي ينفي الاخبار الواردة على موقع ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا