نائب عن سائرون: الاحزاب لن تمرر قانون انتخابات عادل ومنصف

شدد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الأحد، ان استقرار العراق وانتهاء الأزمة مرهون بقانون انتخابات عادل ومنصف، مؤكدا بالقول "الأحزاب لن تمرر هكذا قانون".
وأضاف العميري، أن "نحن ككتلة سائرون نرى ان الانتخاب الفردي ذات الدوائر المنتعددة هو الحل الأهم للازمة"، مشيرا الى أنه "اذا اقر قانون الانتخاباب 100% ودوائر متعددة سيتغير العراق بفترة قليلة، كما أن هذا القانون سيقلل من تمثيل الاحزاب في البرلمان".
وأكد النائب عن تحالف سائرون بالقول "انا على يقين أن الأحزاب لن تمرر قانون انتخابات عادل ومنصف"، منوها الى أن "هذه الاحزاب فشلت في ادارة البلد على مدار السنوات الطويلة، حتى انها صار بينها انشقاقات كثيرة لمجرد الاختلاف على رئاسة القائمة".
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