نائب عن سائرون: الاحزاب لن تمرر قانون انتخابات عادل ومنصف

وقال العميري في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "بمجرد ان يشرع قانون انتخابات منصف تعود الحياة لطبيعتها وكل شيء سيصحح، فاستقرار العراق وانتهاء الازمة مرهون بقانون انتخابات عادل ومنصف".وأضاف العميري، أن "نحن ككتلة سائرون نرى ان الانتخاب الفردي ذات الدوائر المنتعددة هو الحل الأهم للازمة"، مشيرا الى أنه "اذا اقر قانون الانتخاباب 100% ودوائر متعددة سيتغير العراق بفترة قليلة، كما أن هذا القانون سيقلل من تمثيل الاحزاب في البرلمان".

وأكد النائب عن تحالف سائرون بالقول "انا على يقين أن الأحزاب لن تمرر قانون انتخابات عادل ومنصف"، منوها الى أن "هذه الاحزاب فشلت في ادارة البلد على مدار السنوات الطويلة، حتى انها صار بينها انشقاقات كثيرة لمجرد الاختلاف على رئاسة القائمة".