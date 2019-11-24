المحمدي: قانون الانتخابات الجديد يعمل على انهاء هيمنة الكتل الكبيرة

رأى النائب عن المحور الوطني يحيى المحمدي، الاحد، أن الانتخابات الفردية بها مساوء من خلال سيطرة حكم العشيرة او اصحاب الأموال، فيما اكد أن قانون الانتخابات الجديد يعمل على انهاء هيمنة الكتل الكبيرة.



وقال المحمدي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الانتخابات الفردية نعم ستعطي تمثيلا مستقلا الى حد ما في البرلمان لكن بها مساوء، منها ممكن ان يسود حكم العشيرة من خلال ترشيح احدهم، وممكن ان يفوز احد أصحاب الأموال".



وأضاف المحمدي، أن "قانون الانتخابات الجديد يعمل على انهاء هيمنة الكتل الكبيرة"، لافتا الى أنه "نحن ذاهبون لتغيير قانون انتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، وهي خطوة اخرى نحو الاصلاح، وهناك لجنة تعديلات دستورية، فهناك خطوات اصلاحية، هذه المراحل التشريعية او القانوينة كلها تذهب بنا الى تغيير الوجوه".