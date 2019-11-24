2019-11-24 | 19:16
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يتوجه، غدا الاثنين، وفدٌ حكومي ورياضي أولمبي وإعلامي يضم ممثلي إتحاد الصحافة الرياضية ورابطة الإعلام الرياضي المرئي الى دولة قطر في سعي من وزارة الشباب والرياضة لاقامة بطولة الخليجي في العراق بالاضافة الى دعم ومساندة منتخب العراق.
واضافت انه "في ذات السياق تأتي هذه الزيارة ايضاً في إطار دعم ومساندة منتخب العراق في البطولة المقامة حالياً فضلاً عن تمثيل العراق بإفتتاحية بطولة الخليجي".
وتابعت ان "الوفد يضم عدد من نجوم المنتخب الوطني وهم: رعد حمودي، فلاح حسن، عدنان درجال، كريم صدام ، حسن فرحان، حسين سعيد، نشأت اكرم، نور صبري، يونس محمود، هادي احمد، علاء احمد وعدد من النجوم الأخرين".
واوضحت انه "في إطار التنسيق سيتم العمل على إقامة مؤتمر صحفي يأتي على هامش خليجي 24 من اجل عرض الملف بشكل كامل".
واتمت الوزارة ان 'رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم عبد الخالق مسعود بعرض الملف في اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضة وسوف يكون الدكتور جبار رحيمة مسؤل الملف".
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. وفد حكومي ورياضي وإعلامي يتوجه لقطر لدعم اقامة خليجي 25 في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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