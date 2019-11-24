غداً.. وفد حكومي ورياضي وإعلامي يتوجه لقطر لدعم اقامة خليجي 25 في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في مساعٍ تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة لدعم إستضافة العراق لبطولة خليجي 25، وجهت الوزارة بإرسال وفد حكومي ورياضي يرافقه عدد من الاعلاميين ويضم ممثلي إتحاد الصحافة الرياضية ورابطة الاعلام الرياضي المرئي الى دولة قطر صبيحة يوم غدِ الاثنين، مسؤول الملف جبار رحيمه سيعمل على عرض الملف الفني لأستضافة العراق لخليجي 25 على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة".واضافت انه "في ذات السياق تأتي هذه الزيارة ايضاً في إطار دعم ومساندة منتخب العراق في البطولة المقامة حالياً فضلاً عن تمثيل العراق بإفتتاحية بطولة الخليجي".

وتابعت ان "الوفد يضم عدد من نجوم المنتخب الوطني وهم: رعد حمودي، فلاح حسن، عدنان درجال، كريم صدام ، حسن فرحان، حسين سعيد، نشأت اكرم، نور صبري، يونس محمود، هادي احمد، علاء احمد وعدد من النجوم الأخرين".

واوضحت انه "في إطار التنسيق سيتم العمل على إقامة مؤتمر صحفي يأتي على هامش خليجي 24 من اجل عرض الملف بشكل كامل".

