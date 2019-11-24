مقتل ضابط وجنديين ومدني بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل ضابط برتبة رائد وجنديان ومدني بهجود مسلح شمال شرقي ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابط برتبة رائد وجنود اثنين ومدني قتلوا، اليوم، بهجوم شنته عناصر تعود لتنظيم داعش في قرية الاصلاح بناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

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