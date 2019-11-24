مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجير استهدف سيارة أممية في كابول

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار قنبلة على سيارة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية، نصرت رحيمي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، إن "انفجارا ضرب سيارة تابعة للأمم المتحدة بالدائرة التاسعة في كابول، مخلفا قتيلا وخمسة جرحى وفق معلومات أولية".
وأضاف، أن "من ضمن الضحايا عاملان بالأمم المتحدة"، لافتا الى انه "لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم".
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