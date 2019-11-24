بالصور.. هذا ما خلفه حريق قرب 'حافظ القاضي' وسط بغداد

تنشر الخليج 365، صورا تظهر مخلفات الحريق الذي اندلع، عصر اليوم، في احدى العمارات القريبة من ساحة حافظ القاضي وسط بغداد، فيما اشارت مديرية الدفاع المدني التي سيطرت على الحريق الى وجود خسائر مادية جسيمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "اخماد حادث حريق بناية حافظ القاضي المكونة من ثلاثة طوابق تحتوي على تجهيزات رياضية بعد ان احترقت طوابقها الثلاثة بسبب الاشتباكات الدائرة قرب جسر الاحرار بمشاركة اكثر من 15 فرق اطفاء وانقاذ".



وأضافت، أن "فرقها لاقت صعوبات كبيرة بسبب كثرة اعداد المنتظاهرين وتماسهم مع القوات الامنية قرب جسر الاحرار، ما ادى الى تعرض فرقها الى غاز مسيل الدموع مما عرقل عمليات الاخماد حتى تمكنت بعد جهد كبير من السيطرة واخماد النيران، دون تسجيل اصابات تذكر وكانت الخسائر مادية جسيمة داخل البناية".

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