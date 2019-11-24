ترامب: ثلاثة أرباع الأمريكيين ضد عزلي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن ثلاثة ارباع الأمريكيين يعارضون إجراءات المساءلة الهادفة لعزله.

وكتب ترامب في تغريدة له قائلا: "استطلاعات الرأي انقلبت بشكل كبير ضد عزلي، خاصة في الولايات المتأرجحة (التي لا تضم أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية)".

وأضاف أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن 75 بالمئة من المستطلعين عارضوا عزلي مقابل 25 بالمئة أيدوا... شكرا لكم!".

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بينه والرئيس الأوكراني فلاديمي زيلينسكي الصيف الماضي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بحصوله على تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية.