النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لأمين بغداد السابق

كشفت هيئة النزاهة، الاحد، عن إصدار محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد السابق؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق للهيئة أن حققت فيها وأحالتها للقضاء، إن "المُدان لم يقم بتنفيذ العقد الذي وقعه مع إحدى الشركات لخصخصة قطاع النظافة في دائرة بلدية الرصافة"، مشيرة إلى أن "عدم التنفيذ أدَّى إلى حصول ضررٍ أصاب أمانة بغداد؛ جراء قيام الشركة التي تمَّ التعاقد معها برفع دعوى على الأمانة؛ لعدم التزامها بتنفيذ العقد".
وأوضحت الدائرة أن "محكمة جنح الرصافة أصدرت قرار الإدانة بحق أمين بغداد السابق، استناداً لأحكام المادة(331) من قانون العقوبات".
الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في الثاني من تشرين الثاني الحالي، عن إصدار محكمة جنح النزاهة حكماً يقضي بحبس أمين بغداد السابق.
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