القانونية البرلمانية تُصوت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية

افاد مصدر برلماني، الاحد، بأن اللجنة القانونية البرلمانية صوتت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اللجنة القانونية صوتت على حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب لحاملي الجنسية العراقية". واضاف ان "ذلك جاء بحضور كافة اعضاء اللجنة وبرئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي".



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