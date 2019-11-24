الجبهة التركمانية: قانون الانتخابات تمت صياغته بطريقة لا تؤدي لإجراء انتخابات

وقال الصالحي في حديث لـ الخليج 365، إن "لدينا العديد من الملاحظات حول قانون انتخابات مجلس النواب المرسل من الحكومة"، مبيناً أن "المادة 41 من القانون هي مادة ملغومة بشكل كبير ولن تعطي الفرصة لإجراء الانتخابات بأي محافظة".وأضاف الصالحي، أن "هناك ضرورة لتدقيق سجلات الناخبين بمحافظة كركوك مع إعادة النظر بنسب السكان فيها مع الزيادة الحاصلة في عدد سكانها وتقاسم السلطات فيها"، لافتاً إلى أن "كركوك حصل فيها تغيير ديمغرافي، بالتالي كيف نستطيع الذهاب إلى انتخابات فيها شأنها شأن المحافظات الأخرى".

وأكد الصالحي، أن "المادة 41 فيها تجاوز على محافظة كركوك، ونعتقد أن من كتب هذا القانون صاغه بطريقة لا يريد من خلالها إجراء انتخابات في العراق"، مشدداً على أننا "نريد انتخابات مبكرة، بالتالي فلا نعلم ما هي الأسباب لوضع مواد وصياغة قانون بشكل يعطل إجراء الانتخابات".