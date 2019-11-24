وصف رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، اليوم الأحد، المادة 41 من قانون انتخابات مجلس النواب بأنها "مادة ملغومة"، معتبراً أن من كتب قانون الانتخابات صاغه بطريقة "لا يريد من خلالها إجراء انتخابات" بالعراق.
وأضاف الصالحي، أن "هناك ضرورة لتدقيق سجلات الناخبين بمحافظة كركوك مع إعادة النظر بنسب السكان فيها مع الزيادة الحاصلة في عدد سكانها وتقاسم السلطات فيها"، لافتاً إلى أن "كركوك حصل فيها تغيير ديمغرافي، بالتالي كيف نستطيع الذهاب إلى انتخابات فيها شأنها شأن المحافظات الأخرى".
وأكد الصالحي، أن "المادة 41 فيها تجاوز على محافظة كركوك، ونعتقد أن من كتب هذا القانون صاغه بطريقة لا يريد من خلالها إجراء انتخابات في العراق"، مشدداً على أننا "نريد انتخابات مبكرة، بالتالي فلا نعلم ما هي الأسباب لوضع مواد وصياغة قانون بشكل يعطل إجراء الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة التركمانية: قانون الانتخابات تمت صياغته بطريقة لا تؤدي لإجراء انتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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