جدول مباريات كأس العالم للأندية 2019

وتوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا منذ قليل على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني بالفوز بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة 3-0 بعد غياب 19 عامًا.

بينما سبقه فلامينجو البرازيلي وفاز بلقب كوبا ليبرتادورس أمس، السبت، بعد أن فاز على ريفر بليت بطل عام 2018 بنتيجة 2-1، وحقق البطولة القارية بعد غياب 38 عامًا.



الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأنديةالسد بطل الدوري القطري.

ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا.

الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا.

مونتيري بطل قارة أمريكا الشمالية.

هينجين بطل قارة أوقيانوسيا.

فلامينجو بطل كوبا ليبرتادورس.

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جدول مباريات كأس العالم للأندية الدور التمهيدي

11 كانون الاول - السد يواجه هينجين على ملعب جاسم بن حمد – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.



دور الـ 814 كانون الاول - الهلال يواجه الترجي على ملعب جاسم بن حمد – الخامسة عصرًا بتوقيت بغداد.

14 كانون الاول– مونتيري يواجه الفائز من مباراة السد وهينجين على ملعب جاسم بن حمد – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

تحديد المركزين الخامس والسادس

17 كانون الاول - الخاسران من مباراتي دور الـ8 على ملعب خليفة الدولي – الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت بغداد.

دور نصف النهائي

17 كانون الاول - فلامينجو مع الفائز من مباراة الهلال والترجي على ملعب خليفة الدولي – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

18 كانون الاول– ليفربول مع الفائز من مونتيري ضد (الفائز بين السد وهينجين) على ملعب المدينة التعليمية – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

تحديد المركزين الثالث والرابع

21 كانون الاول- الخاسر من مباراتي دور نصف النهائي على ملعب المدينة التعليمية – الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت بغداد.

المباراة النهائية

21 كانون الاول– الفائز من مباراتي دور نصف النهائي على ملعب المدينة التعليمية – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

