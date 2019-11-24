قائد عمليات بغداد: مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات

حذر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاحد، من محاولات مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات.
وقال المحمداوي، في حديث لقناة السومرية، إن هناك مجموعة صغيرة من المندسين تعمل على تشويه التظاهرات، مؤكدا ان قواته ستتعامل مع الافراد الخارجة عن القانون بقوة وحزم.
وأوضح قائد عمليات بغداد، أن القوات الامنية تعمل تأمين ساحات ومناطق الاحتجاج، مشيرا الى أن العناصر الامنية تتجنب الاحتكاك مع المتظاهرين.
ولفت الى أن هناك جرحى ومصابين في صفوف القوات الامنية جراء قنابل المولوتوف.
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