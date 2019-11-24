دعت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، الى الحفاظ على سلمية التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة ضمن المواقع المحددة للتظاهر، فيما شددت على الابتعاد عن الاضراب القسري واشعال الحرائق. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ذي قار تدعو للحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن اشعال الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.