تعرف على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019

وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي قد حصل على الجائزة في العامين الماضيين.

وتستضيف مصر حفل جزائر الأفضل هذا العام وتحديدًا في مدينة الغردقة، والمقرر إقامته 7 من شهر كانون الثاني من العام المقبل.



وتواجد من مصر محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، ومعهما التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

قائمة أفضل لاعب في قارة إفريقيا عام 2019

1-أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب

2-بغداد بونجاح لاعب السد القطري ومنتخب الجزائر

3-فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومنتخب تونس

4-لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي السابق والعين الاماراتي الحالي ومنتخب توجو

5-حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي ومنتخب المغرب



6-جوردين أيو لاعب كريستال بالاس ومنتخب غانا

7- محمود حسن تريزيجيه لاعب أستو فيلا ومنتخب مصر

8-محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر

9- رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر

10-ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال

11-طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي ومنتخب تونس

12-يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر

13-نابي كيتا لاعب ليفربول ومنتخب غينيا

14-أندريه أونانا حارس أياكس ومنتخب الكاميرون

15-كارولوس أندرياماتسينورو لاعب العدالة ومنتخب مدغشقر

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16-إسماعيل بن ناصر الجزائر وميلان

17-إدريسا جاي السنغال وباريس سان جيرمان

18-دينيس أونيانجو حارس أوغندا وماميلودي صنداونز

19-إدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب السنغال

20- مبوانا ساماتا لاعب جنك ومنتخب تنزانيا

21-نيكولاس بيبي لاعب أرسنال ومنتخب كوت ديفوار

22-أوديون إيجالو لاعب وشنغهاي شينهوا ومنتخب نيجيريا

23-بيرسي تاو لاعب نادي بروج وجنوب إفريقيا

24-بيير إمريك أوباميانج لاعب أرسنال ومنتخب الجابون

25-توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد ومنتخب غانا

26-فيكتور أوسيمين لاعب ليل ومنتخب نيجيريا

27-ويلفريد نديدي لاعب ليستر ومنتخب نيجيريا

28-ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس ومنتخب كوت ديفوار

29-إريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب باريس ومنتخب الكاميرون

30- كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومنتخب السنغال

