تعرف على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019

وتستضيف مصر حفل جزائر الأفضل هذا العام وتحديدًا في مدينة الغردقة، والمقرر إقامته 7 من شهر كانون الثاني من العام المقبل.
وتواجد من مصر محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، ومعهما التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.
قائمة أفضل لاعب في قارة إفريقيا عام 2019
1-أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب
2-بغداد بونجاح لاعب السد القطري ومنتخب الجزائر
3-فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومنتخب تونس
4-لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي السابق والعين الاماراتي الحالي ومنتخب توجو
5-حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي ومنتخب المغرب
6-جوردين أيو لاعب كريستال بالاس ومنتخب غانا
7- محمود حسن تريزيجيه لاعب أستو فيلا ومنتخب مصر
8-محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر
9- رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر
10-ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال
11-طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي ومنتخب تونس
12-يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر
13-نابي كيتا لاعب ليفربول ومنتخب غينيا
14-أندريه أونانا حارس أياكس ومنتخب الكاميرون
15-كارولوس أندرياماتسينورو لاعب العدالة ومنتخب مدغشقر
16-إسماعيل بن ناصر الجزائر وميلان
17-إدريسا جاي السنغال وباريس سان جيرمان
18-دينيس أونيانجو حارس أوغندا وماميلودي صنداونز
19-إدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب السنغال
20- مبوانا ساماتا لاعب جنك ومنتخب تنزانيا
21-نيكولاس بيبي لاعب أرسنال ومنتخب كوت ديفوار
22-أوديون إيجالو لاعب وشنغهاي شينهوا ومنتخب نيجيريا
23-بيرسي تاو لاعب نادي بروج وجنوب إفريقيا
24-بيير إمريك أوباميانج لاعب أرسنال ومنتخب الجابون
25-توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد ومنتخب غانا
26-فيكتور أوسيمين لاعب ليل ومنتخب نيجيريا
27-ويلفريد نديدي لاعب ليستر ومنتخب نيجيريا
28-ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس ومنتخب كوت ديفوار
29-إريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب باريس ومنتخب الكاميرون
30- كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومنتخب السنغال
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