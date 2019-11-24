عشتار العزاوي تحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للجيوجيتسو

واحتلت عشتار المركز الثاني، بعد فوزها على منافستها النمساوية، وخسارتها امام منافستها البولندية، لتحصد الفضة للعراق في البطولة.

وقالت عشتار في حديث للسومرية نيوز، إن "الميدالية الفضية اهديها الى الشعب العراقي والمتظاهرين في ساحة التحرير وجميع محافظات العراق"، مبينة أنها "كانت تطمح لحصد الميدالية الذهبية، لكنها كانت تعاني من إصابة في اليد اثرت على أدائها في الموا".



وتألف وفد المنتخب الوطني من: عشتار العزاوي لاعبة، مهند حسن لاعب، محمود ياسين لاعب، محمد هادي لاعب، علي احمد صباح لاعب، احسان فلاح لاعب، ثائر جواد مدرب.

وانطلقت البطولة في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة ما يقرب 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة حول العالم، خلال الفترة من 16 إلى 24 تشرين الثاني الجاري.

واقيمت البطولة، بتنظيم من قبل الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأول مرة بشكل مجمع لكل الفئات وكل المراحل السنية في مكان واحد.

