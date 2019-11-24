وفد اسود الرافدين يصل الى فندق اقامته في 'خليجي 24'

وتوجه وفد اسود الرافدين، الى فندق البطولة في السانت ريدجز، حيث سيمكث فيه حتى نهاية مشاركته في بطولة كأس الخليج التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته في قطر لليوم الرابع على التوالي، تحضيراً لمباراته الأولى امام قطر يوم الثلاثاء المقبل.



يذكر ان القرعة أوقعت العراق في مجموعة تضم منتخبات قطر والامارات واليمن.