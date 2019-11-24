الهلال السعودي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا

رياضة 2019-11-24 | 12:54 1,372 مشاهدة وأقيمت مباراة الهلال وأوراوا في ملعب سايتاما وسط حضور أكثر من 63 ألف متفرج. سجل سالم الدوسري الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 73 من زمن المباراة، فيما أحرز بافيتيمبي جوميس الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



بهذه النتيجة توج الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

بهذه النتيجة توج الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

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